В Совбезе заявили о войне НАТО против России

Против России на Украине по сути воюет блок НАТО , который поставляет киевским властям тяжелое вооружение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев , чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Патрушева, Североатлантический альянс принимает участие в планировании операций, а также занимается шантажом с применением оружия массового поражения. США вместе с союзниками, продолжил он, давно реализуют планы по созданию биологического оружия, в том числе и в тех лабораториях, которые находятся около российской границы.