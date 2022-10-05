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22 минуты назад

В Совбезе заявили о войне НАТО против России

Lenta.ru

Против России на Украине по сути воюет блок НАТО, который поставляет киевским властям тяжелое вооружение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

В Совбезе заявили о войне НАТО против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», — объяснил он.

НАТО предупредила Россию о "серьезных последствиях" при применении ядерного оружия

По словам Патрушева, Североатлантический альянс принимает участие в планировании операций, а также занимается шантажом с применением оружия массового поражения. США вместе с союзниками, продолжил он, давно реализуют планы по созданию биологического оружия, в том числе и в тех лабораториях, которые находятся около российской границы.

Армия,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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