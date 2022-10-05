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32 минуты назад

Служба ГО и ЧС сообщила, что ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 5 октября, обстреляли гостиницу в центре Херсона. Об этом сообщается в Telegram-канале службы ГО и ЧС по Херсонской области.

ВСУ ударили по гостинице в центре Херсона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее информации, ночью украинские военные нанесли ракетный удар по отелю в центре города, расположенному на улице Белинского.

«Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания», — сказано в сообщении.

В службе добавили, что в работах задействованы одна единица техники и пять спасателей.

Ранее в сентябре ВСУ ударили по находящейся в центре Херсона гостинице Play Hotel by Ribas из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара погибли два человека. В частности, погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Алексей Журавко,Владимир Путин,Верховная Рада,
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