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24 минуты назад

Глава ДНР Пушилин заявил, что Красный Лиман будет взят под контроль России

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман будет освобожден. Об этом он сказал в эфире «Соловьев.Live».

Пушилин заявил, что Красный Лиман будет взят под контроль России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы освободим Красный Лиман безусловно, освободим всю территорию республики», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщал, что ситуация на фронте после отступления российских войск из Красного Лимана стабилизировалась, и теперь в планах союзных сил вернуться в населенный пункт, чтобы взять его под контроль.

3 октября Пушилин сообщал об успехах российской стороны на Артемовском направлении, а также в боях с ВСУ в районе городов Угледар, Марьинка и Артемовск, а также поселка Пески.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении СВО стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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