Пушилин заявил, что Красный Лиман будет взят под контроль России

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман будет освобожден. Об этом он сказал в эфире «Соловьев.Live».

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«Мы освободим Красный Лиман безусловно, освободим всю территорию республики», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщал, что ситуация на фронте после отступления российских войск из Красного Лимана стабилизировалась, и теперь в планах союзных сил вернуться в населенный пункт, чтобы взять его под контроль.

3 октября Пушилин сообщал об успехах российской стороны на Артемовском направлении, а также в боях с ВСУ в районе городов Угледар, Марьинка и Артемовск, а также поселка Пески.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.