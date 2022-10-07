Подразделения МЧС создадут в четырех новых регионах России

МЧС России планирует создать на новых территориях подразделения ведомства. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Укомплектование может завершиться до 1 июня 2023 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

"Во исполнение соответствующих федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти будут созданы до 1 июня 2023 года", — говорится в ведомственном сообщении.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции страны с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав страны. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли 23–27 сентября, их результаты были признаны состоявшимися. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о присоединении к РФ новых территорий: жители этих регионов признаются гражданами России и получают все социальные гарантии, переходный период продлится до 1 января 2026 года. Также президент назначил глав этих четырех российских регионов.