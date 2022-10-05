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48 минут назад

Патрушев заявил о повышенном риске атак беспилотников по Крыму

Газета.Ruиещё 6

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Крыму заявил, что риск атак БПЛА по региону значительно увеличился, сообщает ТАСС.

Патрушев заявил о повышенном риске атак беспилотников по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», — пояснил Патрушев.

По его словам, наибольшей угрозе подвергаются транспортная инфраструктура и транспортный комплекс Крыма.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал повысить в Крыму уровень противодействию терроризму на фоне проводимой на Украине специальной военной операции.

По его словам, на полуострове стало намного больше преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». В связи с этим, подчеркнул Патрушев, требуется привести планы по борьбе с терроризмом в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения необходимых мероприятий.

Армия,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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