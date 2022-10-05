Патрушев заявил о повышенном риске атак беспилотников по Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Крыму заявил, что риск атак БПЛА по региону значительно увеличился, сообщает ТАСС.

«Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», — пояснил Патрушев.

По его словам, на полуострове стало намного больше преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». В связи с этим, подчеркнул Патрушев, требуется привести планы по борьбе с терроризмом в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения необходимых мероприятий.