Зенитчики России сбили Су-25, принадлежащий Киеву, сообщает «РЕН ТВ».

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Самолет Вооруженных сил Украины поразила сверхскоростная ракета российского зенитного комплекса «Оса». Отмечается, что штурмовик планировалось атаковать с воздуха, однако Су-25 был замечен раньше, а зенитчики вовремя распознали угрозу.

Оператор дальней наводки зенитно-ракетного комплекса «Оса» Андрей сообщил, что пуск был осуществлен «незамедлительный». Они узнали, что сбили самолет, только на следующий день. После того, как цель была уничтожена, зенитчики перебрались на другую позицию, так как на одном месте находиться опасно – боевики ведут за ними охоту.

Собеседник отметил, что его батарея, как правило, уничтожает беспилотные летательные аппараты, в том числе «Байрактары» турецкого производства. Поэтому сбитый Су-25 ВСУ — радость для солдат, отметил Андрей.

«Давно такого не было, чтобы "сушку" сбили», — признался зенитчик.