СБУ запрашивала у экс-директора ЗАЭС данные о станции

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы запрашивали у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова информацию о том, выдержит ли станция затопление. Об этом Рогов рассказал в эфире Первого канала.
«Был прямой вопрос (к нему от украинской стороны. — «Газета.Ru»]. Мурашов сам это признал во время допроса», — ответил он на вопрос ведущего о том, запрашивала ли Украина соответствующую информацию у экс-гендиректора электростанции.
Ранее советник генерального директора концерна »Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что бывший глава Запорожской АЭС, который был выдворен на Украину за сотрудничество с СБУ, передавал украинское стороне все данные о станции.
До этого глава Энергодара Александр Волга сообщил, что Игорь Мурашов также занимался координацией террористической деятельности. Волка подчеркнул, что Мурашов нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь — безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.