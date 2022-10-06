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32 минуты назад

Рогов: СБУ запрашивала у экс-директора ЗАЭС данные о том, выдержит ли станция затопление

Газета.Ruиещё 2

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы запрашивали у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова информацию о том, выдержит ли станция затопление. Об этом Рогов рассказал в эфире Первого канала.

СБУ запрашивала у экс-директора ЗАЭС данные о станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Был прямой вопрос (к нему от украинской стороны. — «Газета.Ru»]. Мурашов сам это признал во время допроса», — ответил он на вопрос ведущего о том, запрашивала ли Украина соответствующую информацию у экс-гендиректора электростанции.

Ранее советник генерального директора концерна »Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что бывший глава Запорожской АЭС, который был выдворен на Украину за сотрудничество с СБУ, передавал украинское стороне все данные о станции.

До этого глава Энергодара Александр Волга сообщил, что Игорь Мурашов также занимался координацией террористической деятельности. Волка подчеркнул, что Мурашов нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь — безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

Армия,Игорь Мурашов,Владимир Рогов,Росэнергоатом,СБУ,Первый канал,
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