У ВСУ появился способ бомбить Крым

В Министерстве обороны США считают, что американские ракетные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Украине поражать цели в Крыму, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя помощника главы американского военного ведомства по делам России, Украины и Евразии Лорк Купер.

По ее словам, с помощью систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых США предоставят в очередном пакете помощи, можно достичь большинства целей на поле боя. Отмечается, что именно данное вооружение «может достичь большинства целей, в том числе в Крыму».

Как отметила Купер, в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS, радиус действия которых составляет 300 километров, сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров.

«Крым – это Украина», - отметила заместитель главы Минобороны США.