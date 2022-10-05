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19 минут назад

У ВСУ появился способ бомбить Крым

Елена Прошина

В Министерстве обороны США считают, что американские ракетные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Украине поражать цели в Крыму, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя помощника главы американского военного ведомства по делам России, Украины и Евразии Лорк Купер.

У ВСУ появился способ бомбить Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

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По ее словам, с помощью систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых США предоставят в очередном пакете помощи, можно достичь большинства целей на поле боя. Отмечается, что именно данное вооружение «может достичь большинства целей, в том числе в Крыму».

Как отметила Купер, в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS, радиус действия которых составляет 300 километров, сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров.

«Крым – это Украина», - отметила заместитель главы Минобороны США.

4 октября лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По словам главы Белого дома, Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов. Украина получит, в том числе ракетные системы залпового огня HIMARS.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Пентагон,
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