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53 минуты назад

В США оценили ядерный арсенал России

Lenta.ruиещё 1

Россия и США вместе владеют примерно 90 процентами мировых запасов стратегического ядерного оружия. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

В США оценили ядерный арсенал России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты затрудняются назвать точное количество ядерного оружия, которым владеет Россия. Ядерное оружие делится на две категории: стратегическое (например, ракеты большой дальности) и тактическое (ограниченное оружие, которое можно применить на определенный объект). По оценкам Федерации американских ученых, в ядерном арсенале РФ значится 1912 единиц тактического назначения, а также 1185 межконтинентальных баллистических ракет и 800 баллистических ракет для подводных лодок.

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Самым вероятным для использования ядерным оружием WP называет ракетный комплекс 9К720 «Искандер», классифицируемый НАТО как SS-26. Это баллистическая ракета наземного базирования, в российском арсенале их всего около 100 единиц. 25 июня президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М». Путин также отметил, что на таких комплексах можно применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

WP подчеркивает, что Россия в 1961 году испытала самое мощное в истории оружие — АН602, известное как «Царь-бомба», мощность взрыва которой составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: самая «слабая» единица ядерного арсенала имеет мощность около 0,3 килотонны и оставляет после себя последствия, схожие с взрывом в порту Бейрута в 2020 году.

Американские эксперты пришли к выводу, что у России имеется около 500 единиц тактического ядерного оружия ВКС, в том числе гравитационные бомбы и крылатые ракеты класса «воздух-поверхность». Многие из них доставляются сверхвуковыми самолетами, например Ту-22 и Су-34.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт вошел в новую и опасную фазу. Боррель предупредил, что конвенциональная война может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия.

Армия,В мире,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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