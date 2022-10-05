Песков прокомментировал заявление США о применении ВСУ HIMARS по Крыму

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление американской стороны о том, что Вооруженные силы Украины могут применить реактивные системы залпового огня HIMARS против целей в Крыму.
«Заявления США о возможности применения Киевом РСЗО для поражения целей в Крыму подтверждают непосредственную вовлеченность Вашингтона в этот конфликт. Это создает чрезвычайно опасную ситуацию», — сказал представитель Кремля.
Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что передаваемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS позволяют Вооруженным силам Украины поражать цели в том числе в Крыму.
Впоследствии секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал повысить в Крыму уровень противодействию терроризму.