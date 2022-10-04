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45 минут назад

Продвижение ВСУ остановлено на Херсонском направлении

Илья Родин

На Херсонской линии фронта ВСУ пытались наступать, но были остановлены. Ситуация некритичная, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом пишет РИА «Новости».

Продвижение ВСУ остановлено на Херсонском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стремоусов пояснил, что на севере Херсонского направления наблюдались «определенные продвижения» украинских военных. Они были остановлены союзными войсками.

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По оценке политика, успехи ВСУ объясняются тем, что их поддерживают западные страны: сообщают данные со спутников, поставляют вооружения и военную технику.

Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов сообщил, что союзные войска в полном объеме контролируют ситуацию на фронте в районе Лисичанска и Северска.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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