На Херсонской линии фронта ВСУ пытались наступать, но были остановлены. Ситуация некритичная, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом пишет РИА «Новости».

Стремоусов пояснил, что на севере Херсонского направления наблюдались «определенные продвижения» украинских военных. Они были остановлены союзными войсками.

По оценке политика, успехи ВСУ объясняются тем, что их поддерживают западные страны: сообщают данные со спутников, поставляют вооружения и военную технику.