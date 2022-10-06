Туроператоры будут оперативно возвращать деньги призванным по мобилизации

В Ростуризме заявили, что туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать деньги за путевки тем, кто был призван по частичной мобилизации. Об этом рассказала глава агентства Зарина Догузова в кулуарах II Каспийского экономического форума, сообщает ТАСС.