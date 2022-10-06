Туроператоры будут оперативно возвращать деньги призванным по мобилизации

В Ростуризме заявили, что туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать деньги за путевки тем, кто был призван по частичной мобилизации. Об этом рассказала глава агентства Зарина Догузова в кулуарах II Каспийского экономического форума, сообщает ТАСС.
По ее словам, россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут оперативно возвращать деньги за несостоявшиеся поездки.
«Что касается возвратов за путевки: мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности оперативно возвращать средства всем, кто призывается в рамках частичной мобилизации», — пояснила Догузова.