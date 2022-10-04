Генсек НАТО осудил КНДР за запуск баллистической ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил в своих социальных сетях запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщает «Лента.ру».
Столтенберг назвал испытания Северной Кореи «опасными» и «дестабилизирующими». Он также заявил, что КНДР таким образом нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. По его мнению, властям КНДР необходимо отказаться от ядерного вооружения и «заняться дипломатией».
Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в ходе военных учений. Ракета пролетела на самое большое расстояние в истории испытаний. По заявлениям властей Японии, ракета из Северной Кореи пролетела над их территорией и упала в Тихом океане.