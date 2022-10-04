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12 минут назад

Стало известно о порядке визитов к мобилизованным

Илья Родин

Родственникам и близким можно навещать мобилизованных военнослужащих. Для этого следует обратиться за разрешением к командиру части, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

«Можно, с разрешения командира воинской части», - пояснили специалисты портала.

Кроме того, на портале ответили на вопрос о том, кто относится к членам семьи военнослужащих.

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По их данным, это супруга (супруг), несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в ЛНР тепло встретили мобилизованных. Радушный прием растрогал солдат, они пообещали защищать жителей республики всеми силами.

Армия,Видео,Украина,
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