Стало известно о порядке визитов к мобилизованным

Родственникам и близким можно навещать мобилизованных военнослужащих. Для этого следует обратиться за разрешением к командиру части, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

«Можно, с разрешения командира воинской части», - пояснили специалисты портала.

Кроме того, на портале ответили на вопрос о том, кто относится к членам семьи военнослужащих.

По их данным, это супруга (супруг), несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.