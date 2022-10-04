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1 час назад

Шойгу дал поручение Генштабу по отсрочкам

Мария Иванова

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по отсрочкам от частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Разъяснения должны поступить призывным комиссиям и военным комиссарам «в кратчайший срок».

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Шойгу уточнил, что эти разъяснения касаются учащихся государственных и частных учебных заведений, работников оборонки, IT-сферы и операторов связи, системообразующих СМИ и некоторых сотрудников банковской системы.

«[Шойгу] обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид», - отметили в Минобороны.

Также Шойгу поручил Генштабу полностью обеспечить мобилизованных всем необходимым и исключить случаи нарушений прав граждан.

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация.

Отсрочку от нее предоставили студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые. Сначала речь шла только о государственных учебных заведениях, а затем и о частных.

Также отсрочка распространяется на некоторых сотрудников IT-компаний, СМИ, сотовых операторов, работников оборонного сектора, людей, временно негодных к службе по состоянию здоровья, занятых уходом за близкими родственниками и родителей четырех и более детей.

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