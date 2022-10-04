В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
43 минуты назад

На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки

Газета.Ru

Украинский центр стратегических коммуникаций при Совете нацбезопасности Украины опубликовал алгоритм действий на случай аварии на АЭС или ядерной атаки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что если небе появляется вспышка, ни в коем случае нельзя смотреть в ее сторону — это может стать причиной ожога роговицы. Необходимо лечь на землю, спрятавшись в углублении или за выступом от ударной волны и обломков.

Ранее НАТО предупредило страны — члены блока, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, таким образом она продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения.

В Североатлантическом альянсе уверены, что сценарий проведения испытаний в Черном море более вероятный, чем применение тактического ядерного оружия на Украине.

Несмотря на то что и второй сценарий «не исключен», он сопряжен с крупными рисками, в том числе для самой России, в случае ошибки могут пострадать многие города страны, пишет Times.

Армия,Видео,НАТО,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители