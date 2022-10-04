На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки

Украинский центр стратегических коммуникаций при Совете нацбезопасности Украины опубликовал алгоритм действий на случай аварии на АЭС или ядерной атаки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что если небе появляется вспышка, ни в коем случае нельзя смотреть в ее сторону — это может стать причиной ожога роговицы. Необходимо лечь на землю, спрятавшись в углублении или за выступом от ударной волны и обломков.

Ранее НАТО предупредило страны — члены блока, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, таким образом она продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения.

В Североатлантическом альянсе уверены, что сценарий проведения испытаний в Черном море более вероятный, чем применение тактического ядерного оружия на Украине.