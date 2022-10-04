Мобилизованным разъяснили порядок получения кредитных каникул

Министерство труда и социальной защиты проинформировало, как мобилизованным россиянам и членам их семей можно сегодня получить кредитные каникулы.

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По словам первого замглавы ведомства Ольги Баталиной, кредитные каникулы являются возможностью не платить платежи по кредиту в течение определенного времени.

У граждан, которые получили данную льготу, есть возможность не платить по займам, взятым до момента заключения контракта или мобилизации, подчеркнула первый замглавы Минтруда.

Вместе с тем предполагается оформление кредита на участника спецоперации или его родственника.

При наличии в одной семье нескольких кредитов власти разрешили получить каникулы по каждому из таких займов. Это касается не только случаев, когда на одного человека оформлены кредиты. Такая возможность предоставляется и тем семьям, в которых они оформлены на несколько человек одновременно.

Среди тех, кто считается членами семьи, - супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения этого возраста, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, лица на иждивении (родители, братья, сестры, другие родственники).

Для того чтобы получить кредитные каникулы, необходимо подать заявление в банк. Это должны сделать мобилизованные граждане или добровольцы.