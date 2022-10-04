Мирошник заявил о контроле союзными войсками всей территории республики

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что союзные силы контролируют всю территорию ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

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«Напряжение на этом направлении (Кременная-Лисичанск — «Газета.Ru») очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Наши подразделения держатся твердо и не позволяют растащить наши концентрируемые резервы для основного удара по противнику», — сказал он.

Ранее Мирошник заявлял, что Украина перебросила в район Кременной иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. По его словам, происходило это все на протяжении последних недель.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что за прошедшие сутки не было обстрелов со стороны украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.