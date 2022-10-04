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18 минут назад

Пушилин заявил о планах отвоевать Красный Лиман

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация после отступления из Красного Лимана на фронте стабилизировалась, и в планах союзных войск вернуться в населенный пункт, чтобы освободить его, сообщает «Первый канал».

«Линия фронта там сейчас стабилизируется. Противник, безусловно, продолжает попытки [прорыва], но уже не теми силами с учетом того, что были стянуты определенные резервы с артемовского направления и под Славянском <...> союзные силы хорошо отработали», — рассказал Пушилин.

По его словам линия обороны сейчас проходит у города Кременная к северо-востоку от Красного Лимана, где у ВСУ нет шансов продвинуться дальше, уже на территорию ЛНР. Кроме того, Пушилин рассказал о ситуации на артемовском фронте.

«Сейчас на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются, и противник на отдельных участках в самом Артемовске — уже мы фиксируем его отступление», — пояснил Пушилин.

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Ранее в ЛНР заявили, что участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами.

Армия,Видео,Денис Пушилин,Минобороны России,Первый канал,
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