Пушилин заявил о планах отвоевать Красный Лиман

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация после отступления из Красного Лимана на фронте стабилизировалась, и в планах союзных войск вернуться в населенный пункт, чтобы освободить его, сообщает « Первый канал ».

«Линия фронта там сейчас стабилизируется. Противник, безусловно, продолжает попытки [прорыва], но уже не теми силами с учетом того, что были стянуты определенные резервы с артемовского направления и под Славянском <...> союзные силы хорошо отработали», — рассказал Пушилин.

По его словам линия обороны сейчас проходит у города Кременная к северо-востоку от Красного Лимана, где у ВСУ нет шансов продвинуться дальше, уже на территорию ЛНР. Кроме того, Пушилин рассказал о ситуации на артемовском фронте.