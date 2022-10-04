"Ремдизель" планирует увеличить свой штат и нарастить продукцию для ВС России

Ведущее российское предприятие-разработчик и производитель бронеавтомобилей для Российской армии «Ремдизель» планирует увеличить свой штат на 40% и нарастить выпуск продукции, востребованной армией России, сообщает «Российская газета».

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В сентябре президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, в ходе которой обсудил в том числе поставки военной техники, в первую очередь в части и подразделения, которые участвуют в спецоперации.

«В «ремдизеле» решили нарастить темп производства бронеавтомобилей, которые действительно нужны нашей армии. Для решения этой задачи было необходимо увеличить количество квалифицированных рабочих и инженеров», — пишет «Российская газета».

Ранее главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович заявил, что предприятие почти в пять раз увеличило объемы своего производства после начала выпуска нового бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат».

Он отметил, что для них специально выбрана рамная конструкция, так как если используется серийная рама, то завод, который производит бронемашину, не должен отвлекать на сборку ее рамы свои ресурсы.

«Ремдизель» начал разработку З-СТС «Ахмат» в марте этого года. Машина собирается с использованием отечественных комплектующих с «надстройкой», аналогичной по классу защиты машинам «Тайфун». «Ахмат» уже поставлен в российские войска.