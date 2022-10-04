Более 200 тыс. человек прибыли в российские вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тыс. человек", - сказал Шойгу.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. "Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах", - сказал Шойгу.

Обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Большое количество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьезных оснований, сообщил Шойгу.

"Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.