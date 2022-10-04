В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
30 минут назад

Шойгу: более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации

ТАСС

Более 200 тыс. человек прибыли в российские вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тыс. человек", - сказал Шойгу.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. "Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах", - сказал Шойгу.

Обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Мобилизованные приступят к контролю освобожденных территорий после слаживания

Большое количество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьезных оснований, сообщил Шойгу.

"Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Министр обороны поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности "тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации".

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители