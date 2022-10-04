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58 минут назад

В России построят новые РЛС системы предупреждения о ракетном нападении

Газета.Ru

В России создадут новые радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), они разместятся в Республике Коми и Мурманской области, сообщается на сайте Минобороны России.

В России построят новые РЛС системы предупреждения о ракетном нападении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Боевое дежурство уже несут новейшие РЛС «Воронеж» СПРН. Они действуют в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.

В Минобороны сообщили, что в этом году дежурные средства СПРН, средства систем контроля космического пространства и противоракетной обороны обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее сообщалось, что в России готовятся модернизировать СПРН. В проект модернизации заложат возможность отслеживать с помощью РЛС перспективные цели вероятного противника.

Генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» и АО «НПК «НИИДАР» Юрий Аношко рассказал, что основная задача модернизации — «заблаговременно нарастить характеристики РЛС СПРН в соответствии с перспективной целевой обстановкой».

Он добавил, что на боевое дежурство недавно была поставлена новая серия локаторов, в которые была заложена возможность модернизации и гибкого наращивания характеристик.

При этом начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Военно-космических сил России полковник Сергей Сучков заявил, что Россия полностью обновит СПРН к 2030 году, совершив переход на РЛС «Воронеж».

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