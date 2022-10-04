В Запорожской области, на подконтрольной Киеву территории, жители перекрыли Ореховскую трассу в знак протеста против действий властей Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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«Мои земляки-запорожцы во второй раз перекрыли дорогу после того, как оккупационные власти [президента Украины Владимира] Зеленского запретили людям выезжать на освобожденную часть Запорожской области», — написал он.

Как утверждает Рогов, жители требуют, чтобы их выпустили, несмотря на угрозы со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции, а также обстрел колонны беженцев украинскими военными. Он подчеркнул, что «прозападные власти» создают дополнительные трудности для местного населения и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области.

28 сентября жители региона перекрыли дорогу, протестуя против действий киевских властей. Рогов объяснил, что изначально Украина не выпускала людей для того, чтобы они не смогли принять участие в референдуме.

Ранее стало известно, что из-за атаки украинских бойцов колонны с беженцами, которая направлялась с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую Россией, погибло 23 и было ранено 34 человека.