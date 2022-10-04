В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
53 минуты назад

Жители Запорожья перекрыли трассу на подконтрольной Киеву территории

Lenta.ru

В Запорожской области, на подконтрольной Киеву территории, жители перекрыли Ореховскую трассу в знак протеста против действий властей Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Жители Запорожья снова перекрыли трассу на подконтрольной Киеву территории
Фото: риа новостириа новости

«Мои земляки-запорожцы во второй раз перекрыли дорогу после того, как оккупационные власти [президента Украины Владимира] Зеленского запретили людям выезжать на освобожденную часть Запорожской области», — написал он.

Как утверждает Рогов, жители требуют, чтобы их выпустили, несмотря на угрозы со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции, а также обстрел колонны беженцев украинскими военными. Он подчеркнул, что «прозападные власти» создают дополнительные трудности для местного населения и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области.

28 сентября жители региона перекрыли дорогу, протестуя против действий киевских властей. Рогов объяснил, что изначально Украина не выпускала людей для того, чтобы они не смогли принять участие в референдуме.

Ранее стало известно, что из-за атаки украинских бойцов колонны с беженцами, которая направлялась с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую Россией, погибло 23 и было ранено 34 человека.

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по месту, где собираются колонны беженцев, — авторынку на Ореховской трассе 30 сентября.

Армия,Владимир Рогов,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители