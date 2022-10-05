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32 минуты назад

Губернатор Курской области указал на плохие условия в частях с мобилизованными

Газета.Ruиещё 3

Губернатор Курской области Роман Старовойт после поездки в воинские части, где находятся призванные в рамках частичной мобилизации граждане, обнаружил в некоторых из них нехватку обмундирования и другие проблемы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области рассказал об условиях в частях с мобилизованными
Фото: газета.ru газета.ru

«Где-то нормально, а где-то просто ужас <…> Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т.д. и т.п.», — указал губернатор.

При этом Старовойт призвал «сплотиться с нашей армией», оказать ей всестороннюю поддержку, организовать «трудовой фронт, чтобы обеспечить войска всем необходимым».

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что Министерство обороны РФ вовремя не внесло изменения в правовую базу со списками граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию, теперь приходится вносить коррективы. Он указал, что изначально оборонное ведомство доложило о ряде категорий граждан, в призыве которых нет необходимости.

Армия,Роман Старовойт,Владимир Путин,Минобороны России,
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