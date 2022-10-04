70 тысяч человек записались в добровольцы через "Госуслуги"

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы в рамках специальной военной операции зафиксированы на портале Госуслуг с момента объявления в России частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему», — заявил вице-премьер.
Он отметил, что сейчас записаться в добровольцы можно через специальную форму на портале — за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тыс. заявок. Кроме того, теперь через сервис можно подать жалобу на решение о мобилизации, если гражданин считает его ошибочным.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.