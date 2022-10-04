70 тысяч человек записались в добровольцы через "Госуслуги"

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы в рамках специальной военной операции зафиксированы на портале Госуслуг с момента объявления в России частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко .

«Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что сейчас записаться в добровольцы можно через специальную форму на портале — за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тыс. заявок. Кроме того, теперь через сервис можно подать жалобу на решение о мобилизации, если гражданин считает его ошибочным.