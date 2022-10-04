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1 час назад

Стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных россиян

Lenta.ru

В Челябинске на «Областном аптечном складе» готовят аптечки для мобилизованных, всего в список войдет 21 позиция препаратов. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно Текслеру, в аптечку попали те лекарства, которые могут реально помочь мобилизованным.

«Постарались учесть пожелания, опыт военных, оснастить аптечку тем, что реально может понадобиться. Всего в списке 21 позиция», — написал челябинский губернатор.

В аптечку попали антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, средства от насморка. Кроме того, мобилизованные смогут найти там перевязочный материал, антисептики, стерильные салфетки и повязки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Армия,Алексей Текслер,Владимир Путин,
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