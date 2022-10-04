Баллистическая ракета КНДР пролетела над Японией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил телеканал Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным японских властей, ракета упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны Японии. Как отмечали военные Южной Кореи, ее скорость достигала 16 Махов. По оценкам японского оборонного министерства, суммарно ракета преодолела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Жителей севера Японии в момент пролета призвали укрыться в защищенных местах — в городах и районах включили сирену.