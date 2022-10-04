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41 минуту назад

Баллистическая ракета КНДР пролетела над Японией

Никита Бородкин

Баллистическая ракета КНДР пролетела над Японией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил телеканал Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Баллистическая ракета КНДР пролетела над Японией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным японских властей, ракета упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны Японии. Как отмечали военные Южной Кореи, ее скорость достигала 16 Махов. По оценкам японского оборонного министерства, суммарно ракета преодолела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Жителей севера Японии в момент пролета призвали укрыться в защищенных местах — в городах и районах включили сирену.

Токио выступило с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР — премьер-министр Японии Фумио Кусида назвал их угрозой безопасности как страны, так и всего региона. Позднее с осуждением инцидента выступили глава МИД Южной Кореи Пак Чин и госсекретарь США Энтони Блинкен, которые расценили испытание как «серьезную провокацию».

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