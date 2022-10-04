Болгария выступила против вступления Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев отказался подписать декларацию девяти стран Восточной Европы, так как в ней присутствует пункт о принятии Украины в состав НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Декларацию подписали лидеры Чехии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Черногории, Северной Македонии, Словакии и Польши.

Как говорится в сообщении, президент Болгарии не одобрил потенциальное членство Украины в НАТО, поэтому отказался подписать декларацию, хотя некоторые страны Восточной Европы приняли документ. Отмечается, что со всеми остальными пунктами декларации Радев согласен.

В пресс-службе подчеркнули, что на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Болгария подписала документ о будущем вступлении Украины в состав альянса, но это происходило в абсолютно иной обстановке.

Президент Болгарии считает, что решение о становлении Украины частью Североатлантического альянса следует принимать только после мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.