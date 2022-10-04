Yonhap: КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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Детали запуска и характеристики ракеты не приводятся. В последние две недели КНДР усилили испытания ракет. Северная Корея регулярно запускает их в сторону Японского моря.

1 октября заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что Северная Корея впервые в истории провела четыре испытания ракет в течение одной недели.

США сдержанно реагируют на действия КНДР, указывая, что ни им, ни союзникам в регионе подобные запуски не угрожают.