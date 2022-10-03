В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
44 минуты назад

Форма обратной связи для жалоб на нарушения при мобилизации появилась на «Госуслугах»

Газета.Ru

Форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России появилась на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

Форма обратной связи для жалоб на нарушения при мобилизации появилась на «Госуслугах»
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Чтобы подать жалобу на нарушение в рамках частичной мобилизации нужно воспользоваться услугами бота Макса. Он работает на портале, в строчке чата необходимо написать жалобу и выбрать раздел «Призыв в рамках частичной мобилизации».

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Предоставить предложение необходимо до 15 ноября.

Кроме того, правительство должно определить, как размещать на Госуслугах перечень согласий на обработку персональных данных, которые были предоставлены россиянами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Украина,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители