Форма обратной связи для жалоб на нарушения при мобилизации появилась на «Госуслугах»

Форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России появилась на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Чтобы подать жалобу на нарушение в рамках частичной мобилизации нужно воспользоваться услугами бота Макса. Он работает на портале, в строчке чата необходимо написать жалобу и выбрать раздел «Призыв в рамках частичной мобилизации».

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Предоставить предложение необходимо до 15 ноября.

Кроме того, правительство должно определить, как размещать на Госуслугах перечень согласий на обработку персональных данных, которые были предоставлены россиянами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.