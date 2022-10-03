Названы способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, что если пограничники запрещают пересечение границы на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации, туристу должно быть выдано специальное уведомление, в котором называется основание для запрета. По словам эксперта, уже известно о нескольких случаях, когда россиян не выпускали из страны даже со справкой из военкомата. Если это случилось, Мохов рекомендует обращаться за разъяснениями непосредственно в военный комиссариат.