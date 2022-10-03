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1 час назад

Названы способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд

Елена Прошина

Юристы рассказали о способах оспорить решение российских пограничников о запрете на выезд. Об этом сообщает портал TourDom.

Названы способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд
Фото: ТАССТАСС

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, что если пограничники запрещают пересечение границы на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации, туристу должно быть выдано специальное уведомление, в котором называется основание для запрета. По словам эксперта, уже известно о нескольких случаях, когда россиян не выпускали из страны даже со справкой из военкомата. Если это случилось, Мохов рекомендует обращаться за разъяснениями непосредственно в военный комиссариат.

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская добавила, что в подобных случаях можно обратиться в суд.

«На практике возникают ситуации, когда человека не выпустили, дали документ, он обратился в военкомат, а там ему сказали, что ему выезд не ограничен», – рассказала она.

Кроме того, Чапиковская сообщила, что пограничным службам неизвестен процесс наложения запрета и передачи информации. Поэтому эксперт советует указывать двух ответчиков – военкомат и Погранслужбу.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что ситуация на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» стабилизировалась.

Армия,Украина,Георгий Мохов,Сергей Меняйло,
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