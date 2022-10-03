В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
40 минут назад

Украина предложила США вариант поставки ракет большей дальности

Деловая газета "Взгляд"

Украина пообещала «полную и непрерывную» прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее администрация США, отмечает CNN, отказывалась от поставок подобных средств, в том числе ракет ATACMS и беспилотников дальнего радиуса действия из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.

Экс-глава ЦРУ: США и союзники уничтожат армию России и Черноморский флот

Ранее в посольстве России в Вашингтоне предупредили, что передача Соединенными Штатами дальнобойных артиллерийских систем Украине чревата непредсказуемыми последствиями и может привести к эскалации.

Армия,В мире,Видео,ЦРУ,Администрация США,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители