Украина предложила США вариант поставки ракет большей дальности

Украина пообещала «полную и непрерывную» прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее администрация США, отмечает CNN, отказывалась от поставок подобных средств, в том числе ракет ATACMS и беспилотников дальнего радиуса действия из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.