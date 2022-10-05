Балицкий: ВСУ обстреляли железные дороги в Запорожской области из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают обстрелы железнодорожных путей Запорожской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

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«По железной дороге бьют [ракетами из РСЗО] HIMARS», — заявил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что демилитаризация правого берега Днепра позволит остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных. По его словам, именно оттуда ВСУ атакуют территорию вокруг станции.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.