Украинская группировка, пытавшаяся проникнуть на территорию ЛНР, состояла из 100 человек. Они пытались атаковать союзные силы при поддержке более чем 10 единиц автомобильной техники, сообщил в эфире первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, речь идет о батальонно-тактической группе.

"Там было порядка 100 человек личного состава, более 10 единиц автомобильной специальной техники. Сейчас нашими разведорганами уточняются потери украинских военнослужащих", - отметил Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ пересекли административную границу ЛНР. По словам Марочко, оказавшись на территории республики, украинские военные попали в "огневой мешок".

Позднее Марочко сообщил, что группировка ВСУ практически полностью была уничтожена. Оставшиеся в живых боевики вернулись на изначальные позиции.