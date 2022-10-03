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39 минут назад

Марочко рассказал детали прорыва группировки ВСУ на территорию ЛНР

Российская Газета

Украинская группировка, пытавшаяся проникнуть на территорию ЛНР, состояла из 100 человек. Они пытались атаковать союзные силы при поддержке более чем 10 единиц автомобильной техники, сообщил в эфире первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, речь идет о батальонно-тактической группе.

"Там было порядка 100 человек личного состава, более 10 единиц автомобильной специальной техники. Сейчас нашими разведорганами уточняются потери украинских военнослужащих", - отметил Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ пересекли административную границу ЛНР. По словам Марочко, оказавшись на территории республики, украинские военные попали в "огневой мешок".

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Позднее Марочко сообщил, что группировка ВСУ практически полностью была уничтожена. Оставшиеся в живых боевики вернулись на изначальные позиции.

Утром в понедельник Марочко заявил, что ВСУ несут колоссальные потери при попытках атаковать союзные силы, однако "Киев с этим не считается".

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