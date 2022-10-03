В Курской области план по частичной мобилизации выполнили на 85%

Первый этап частичной мобилизации завершили в Курской области, суммарно мобилизационные мероприятия выполнены на 85%, завершить планируется в течение недели, сообщил ТАСС в понедельник губернатор региона Роман Старовойт.

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"У нас первый этап завершен мобилизации, а по первому и второму этапу, если суммарно собрать, на утро сегодняшнего дня было 85%. Мы идем четко по плану", - сказал Старовойт, отметив, что все мобилизационные мероприятия планируется завершить в регионе в течение недели.

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Ранее глава региона отмечал, что в Курской области в ходе частичной мобилизации могут призвать 2,5-3 тыс. человек, затем, по указанию Минобороны, эту цифру сократили. По словам Старовойта, в регионе есть единичные случаи ошибок в ходе частичной мобилизации, всего по вопросам призыва поступило около 150 обращений, связанных с уточнением возраста, заболеваний мобилизованных.

"Я лично держу на контроле места расположения наших мобилизованных, предполагаю завтра посетить еще две [воинские] части, где наши ребята располагаются. У нас открыт телефон прямой круглосуточной горячей линии для мобилизованных наших ребят, у них есть возможность круглосуточно обратиться, высказать замечания, просьбы какие-то в части обеспечения обмундированием, питанием, обучения, вооружения. Пока серьезных нареканий мы не получали", - добавил Старовойт.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.