В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

В МВД ЛНР заявили о предотвращении прорыва ВСУ по направлению Лисичанска

Газета.Ruиещё 2

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что союзные силы предотвратили попытку украинских военных прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

В ЛНР заявили о предотвращении прорыва ВСУ по направлению Лисичанска
Фото: риа новостириа новости

«В направлении Лисичанска были неоднократные попытки прорыва в сторону НПЗ. Наши артиллеристы и подразделения выбили противника. А то, что Украина там кричит, что они уже флаг повесили в центре Лисичанска и их там ожидают, — это ложь», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Киселева, города Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово находятся под ракетным обстрелом. Он также уточнил, что в районе Кременной «идут жесточайшие бои».

28 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что ВСУ обстреляли Лисичанск из реактивной системы залпового огня HIMARS — было зафиксировано четыре ракеты.

Армия,Виталий Киселев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители