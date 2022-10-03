В ЛНР заявили о предотвращении прорыва ВСУ по направлению Лисичанска

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что союзные силы предотвратили попытку украинских военных прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«В направлении Лисичанска были неоднократные попытки прорыва в сторону НПЗ. Наши артиллеристы и подразделения выбили противника. А то, что Украина там кричит, что они уже флаг повесили в центре Лисичанска и их там ожидают, — это ложь», — сказал он в эфире Первого канала.
По словам Киселева, города Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово находятся под ракетным обстрелом. Он также уточнил, что в районе Кременной «идут жесточайшие бои».
28 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что ВСУ обстреляли Лисичанск из реактивной системы залпового огня HIMARS — было зафиксировано четыре ракеты.