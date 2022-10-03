В ЛНР заявили о предотвращении прорыва ВСУ по направлению Лисичанска

«В направлении Лисичанска были неоднократные попытки прорыва в сторону НПЗ. Наши артиллеристы и подразделения выбили противника. А то, что Украина там кричит, что они уже флаг повесили в центре Лисичанска и их там ожидают, — это ложь», — сказал он в эфире Первого канала.