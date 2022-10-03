Пушилин заявил об успехах на артековском направлении

Гава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что на артековском направлении союзным силам удалось достичь определенных успехов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — сказал он.
По словам Пушилина, союзные силы также достигают определенных успехов в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе городов Угледар, Марьинка и Артемовск, а также поселка Пески.
«Сложная, но вполне контролируемая с определенными успехами ситуация развивается на угледарском направлении. Также мы видим определенные положительные шаги в плане освобождения по марьинскому направлению», — подчеркнул глава региона.
Другие подробности по продвижению союзных сил глава ДНР не привел.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.