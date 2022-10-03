Пушилин заявил об успехах на артековском направлении

Гава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что на артековском направлении союзным силам удалось достичь определенных успехов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

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«И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — сказал он.

По словам Пушилина, союзные силы также достигают определенных успехов в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе городов Угледар, Марьинка и Артемовск, а также поселка Пески.

«Сложная, но вполне контролируемая с определенными успехами ситуация развивается на угледарском направлении. Также мы видим определенные положительные шаги в плане освобождения по марьинскому направлению», — подчеркнул глава региона.

Другие подробности по продвижению союзных сил глава ДНР не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.