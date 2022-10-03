Российская экипировка солдата нового поколения получила название

Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», получит название «Легионер», источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По словам источника РИА «Новости», принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы «исконно русскими» именами – «Ратник» и «Сотник», то новый проект получил более «интернациональное» название – «Легионер».

По словам источника, с момента начала реализации проекта «Ратник» прошло уже более десяти лет – несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.