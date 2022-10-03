Производство РСЗО «Торнадо-Г» увеличили в разы

Производство российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в несколько раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Фото: ТАСС ТАСС

Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» работает в три смены. Это связано с возросшими объемами производства РСЗО. Выпуск боевых машин вырос в разы по сравнению с 2021 годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет. Усилия «Ростеха» и Министерства промышленности и торговли сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, находящемся в стадии банкротства с 2018 года, отмечает госкорпорация.

Так, финансовая помощь «Ростеха» позволила полностью сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, выплату заработной платы. На предприятии проходит модернизация производства, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме. При этом часть имущества «Мотовилихинских заводов» будет распродана на торгах. Речь идет о непрофильных активах, которые в основной деятельности военного предприятия не участвуют.