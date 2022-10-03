В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
36 минут назад

Производство РСЗО «Торнадо-Г» увеличилось в разы, заявили в «Ростехе»

Елена Прошина

Производство российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в несколько раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Производство РСЗО «Торнадо-Г» увеличили в разы
Фото: ТАССТАСС

Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» работает в три смены. Это связано с возросшими объемами производства РСЗО. Выпуск боевых машин вырос в разы по сравнению с 2021 годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет. Усилия «Ростеха» и Министерства промышленности и торговли сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, находящемся в стадии банкротства с 2018 года, отмечает госкорпорация.

Так, финансовая помощь «Ростеха» позволила полностью сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, выплату заработной платы. На предприятии проходит модернизация производства, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме. При этом часть имущества «Мотовилихинских заводов» будет распродана на торгах. Речь идет о непрофильных активах, которые в основной деятельности военного предприятия не участвуют.

Продажа не влияет на выпуск вооружения и военной техники, так как военное ведомство России и Минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов.

Армия,Минобороны России,Мотовилихинские заводы,Ростех,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители