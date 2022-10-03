Какие льготы положены мобилизованным

Россиянам, призванным на службу по мобилизации, положены льготы и выплаты, которые, как правило, совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение статуса «Ветеран боевых действий» и связанные с этим социальные льготы, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Елену Кудерко.

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По ее словам, также государством положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в высшие учебные заведения и на программы среднего специального образования.

Основная выплата для мобилизованных граждан РФ составляет 195 тысяч рублей в месяц. При этом власти ряда регионов решили доплачивать сверху этой суммы. Так, в Москве ежемесячная выплата будет составлять по 50 тысяч рублей во время прохождения службы. После ее окончания присваивается статус «Ветерана боевых действий». Он позволяет рассчитывать на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, получать скидку в 50 процентов на коммунальные услуги. Россияне с этим статусом могут рассчитывать на бесплатный проезд.