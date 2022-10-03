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20 минут назад

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Елена Прошина

Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что отправил на Украину очередное подразделение бойцов.

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование, заявил глава Чеченской республики. По его словам, «сатанисты» зашли в несколько населенных пунктов, однако это не говорит о том, что они одерживают победу. Кадыров назвал их «погаными нациками и фашистами», пообещав снова освободить от них города и поселки.

Как отметил политик, это делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной и российские бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. По словам главы Чечни, наступление не остановится ни на минуту.

Кадыров подчеркнул, что каждый считает за честь быть в авангарде разведывательных вылазок и такие бойцы служат в рядах Минобороны России под руководством командира батальона «Запад-Ахмат» Исмаила Агуева.

Ранее политик подверг критике вывод российских войск из Красного Лимана из-за возможного окружения. Глава Чеченской республики считает необходимым использование маломощного ядерного оружия, а также введение частичного военного положения в ряде субъектов России.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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