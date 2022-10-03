В НАТО предупредили о возможном пуске российской суперторпеды «Посейдон»

Разведка Североатлантического альянса отправила ключевым странам-участницам блока отчет о передвижениях российской подводной лодки «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон». Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

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В статье отмечается, что торпеда «Посейдон» оснащена ядерной боеголовкой, и это может привести к «радиоактивному цунами». Эффект от ее пуска специалисты сопоставляют с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

При этом спутники Соединенных Штатов с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными, потому что «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», говорится в издании.

Разведка Запада сообщила, что подлодка «Белгород» не выходила за пределы Белого моря и испытания проводит в этом районе.