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9 минут назад

В НАТО предупредили о возможном пуске российской суперторпеды «Посейдон»

Вечерняя Москва

Разведка Североатлантического альянса отправила ключевым странам-участницам блока отчет о передвижениях российской подводной лодки «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон». Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

В НАТО предупредили о возможном пуске российской суперторпеды «Посейдон»
Фото: depositphotosdepositphotos

В статье отмечается, что торпеда «Посейдон» оснащена ядерной боеголовкой, и это может привести к «радиоактивному цунами». Эффект от ее пуска специалисты сопоставляют с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

При этом спутники Соединенных Штатов с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными, потому что «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», говорится в издании.

Разведка Запада сообщила, что подлодка «Белгород» не выходила за пределы Белого моря и испытания проводит в этом районе.

2 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. По его словам, риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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