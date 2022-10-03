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31 минуту назад

Зеленский заявил, что ВСУ заняли село и поселок в Херсонской области

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.

Зеленский заявил, что ВСУ заняли село и поселок в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем видеообращении, размещенном вечером 2 октября в Telegram-канале офиса президента Украины, Зеленский заявил, что Миролюбовка и Архангельское были заняты одной из бригад территориальной обороны Украины.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 октября сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.

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