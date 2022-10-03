Зеленский заявил, что ВСУ заняли село и поселок в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
В своем видеообращении, размещенном вечером 2 октября в Telegram-канале офиса президента Украины, Зеленский заявил, что Миролюбовка и Архангельское были заняты одной из бригад территориальной обороны Украины.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 октября сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.