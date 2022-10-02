«Оружие Апокалипсиса»: в НАТО встревожились из-за подлодки РФ

Руководство НАТО направило странам-членам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», на борту которой находится ядерная ракета «Посейдон», сообщила итальянская La Repubblica. Журналисты добавили, что ракета также известна как «Оружие Апокалипсиса». В Альянсе выразили свое опасение тому, что Россия может испытать «Посейдон», оружие, которое может преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой.

Новая подводная лодка была спущена на воду в июле и сейчас погружена в арктические воды. НАТО опасается, что теперь «Белгород» проведет испытание суперторпеды «Посейдон», — сказано в публикации.

Автор материала напомнил, что ракета предназначена для взрыва вблизи побережья, который приведет к радиоактивному цунами, способному разрушить такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Американские обозреватели в статье для журнала Military Watch ранее заявили, что Киев не получит от Запада танки Leopard 2 и Abrams из-за их малоэффективности. Отмечается, что главной причиной отказа является опасение, что Россия получит ценную разведывательную информацию в случае попадания техники в руки ВС РФ.