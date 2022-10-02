В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
20 минут назад

В НАТО забили тревогу из-за атомной подводной лодки РФ К-329 «Белгород»

News.ru

Руководство НАТО направило странам-членам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», на борту которой находится ядерная ракета «Посейдон», сообщила итальянская La Repubblica. Журналисты добавили, что ракета также известна как «Оружие Апокалипсиса». В Альянсе выразили свое опасение тому, что Россия может испытать «Посейдон», оружие, которое может преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой.

«Оружие Апокалипсиса»: в НАТО встревожились из-за подлодки РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новая подводная лодка была спущена на воду в июле и сейчас погружена в арктические воды. НАТО опасается, что теперь «Белгород» проведет испытание суперторпеды «Посейдон», — сказано в публикации.

Автор материала напомнил, что ракета предназначена для взрыва вблизи побережья, который приведет к радиоактивному цунами, способному разрушить такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Американские обозреватели в статье для журнала Military Watch ранее заявили, что Киев не получит от Запада танки Leopard 2 и Abrams из-за их малоэффективности. Отмечается, что главной причиной отказа является опасение, что Россия получит ценную разведывательную информацию в случае попадания техники в руки ВС РФ.

Еще одной причиной, по мнению журналистов, является то, что эти танки в ходе конфликта в Сирии уничтожали с помощью далеко не самой современной техники. Авторы статьи отмечают, что данные танки также стоят намного больше того оборудования, которые ранее поставлялись Украине.

Армия,Верховный суд,НАТО,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители