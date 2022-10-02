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33 минуты назад

Военкор рассказал о ситуации в Кременной после отхода из Красного Лимана

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают город Кременная, в который стянуты союзные войска с краснолиманского направления. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Военкор рассказал о ситуации в Кременной
Фото: ТАССТАСС

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВСУ приближаются к городу Кременная, куда перегруппировались ВС РФ после отхода из Красного Лимана. ВСУ заняли село Торское, которое находится примерно в 20 километрах от Кременной.

Как рассказал местный житель, во всех районах Кременной наблюдаются взрывы. Описывая ситуацию в Луганской области, Зименкин сообщает о вероятном наступлении ВСУ на Кременную.

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1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.

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