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14 минут назад

На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток

Елена Прошина

На границе России и Грузии вручены повестки гражданам РФ, подлежащим мобилизации. Их получили свыше 180 человек, заявил в воскресенье, 2 октября, заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев. Об этом пишет ТАСС.

На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Абрил Абдуллаев уточнил, что повестки были вручены гражданам из различных российских регионов, которые находились в очереди на выезд в Грузию.

Отмечается, что на российско-грузинской границе в Северной Осетии работает оперативная группа по призыву. В нее входят представители военкомата и органов представительной власти.

Россиянам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации, вручают повестки и объясняют соответствующие правовые нормы.

Ранее сообщалось, что гражданам РФ разрешили пешком пересекать границу с Грузией. Это было сделано для того, чтобы ускорить процесс пропуска.

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