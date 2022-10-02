На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток

На границе России и Грузии вручены повестки гражданам РФ, подлежащим мобилизации. Их получили свыше 180 человек, заявил в воскресенье, 2 октября, заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев. Об этом пишет ТАСС.

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Абрил Абдуллаев уточнил, что повестки были вручены гражданам из различных российских регионов, которые находились в очереди на выезд в Грузию.

Отмечается, что на российско-грузинской границе в Северной Осетии работает оперативная группа по призыву. В нее входят представители военкомата и органов представительной власти.

Россиянам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации, вручают повестки и объясняют соответствующие правовые нормы.