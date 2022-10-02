Вооруженные силы новых субъектов войдут в состав ВС РФ

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооружённые силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — отметил Крашенинников.
30 сентября Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договор о присоединении этих регионов к России.