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38 минут назад

Вооружённые силы новых субъектов войдут в состав ВС РФ

Говорит Москваиещё 1

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Вооруженные силы новых субъектов войдут в состав ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооружённые силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — отметил Крашенинников.

30 сентября Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договор о присоединении этих регионов к России.

Армия,Павел Крашенинников,Владимир Путин,Верховный суд,Конституционный комитет Госдумы,
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