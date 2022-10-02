ВКС России нанесли удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские летчики нанесли удары по подразделениям противника на Краснолиманском направлении. В районе села Ямполовка потери ВСУ составили свыше 200 солдат и офицеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

Фото: ТАСС ТАСС

Кроме того, большое количество украинских военных - до 320 человек - получили ранения различной тяжести. Уничтожено 35 единиц разнообразной бронетехники (10 танков и 25 БМП), уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные наносят ракетные и артиллерийские удары по позициям противника на Краснолиманском направлении. ВСУ несут тяжелые потери.