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36 минут назад

ВКС России нанесли удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении

Илья Родин

Российские летчики нанесли удары по подразделениям противника на Краснолиманском направлении. В районе села Ямполовка потери ВСУ составили свыше 200 солдат и офицеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

ВКС России нанесли удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, большое количество украинских военных - до 320 человек - получили ранения различной тяжести. Уничтожено 35 единиц разнообразной бронетехники (10 танков и 25 БМП), уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные наносят ракетные и артиллерийские удары по позициям противника на Краснолиманском направлении. ВСУ несут тяжелые потери.

Вместе с тем, группировка украинских войск достаточна сильна, сохраняет превосходство в силах и средствах. Вследствие угрозы окружения подразделения союзных войск были вчера, 1 октября, отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.

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