Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях», - сказано в сообщении.

В итоге за сутки российские войска уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

Наиболее активные наступательные действия велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Силы украинских войск насчитывали до шести батальонов, в том числе два танковых.

Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.

Наступление врага в данном районе также было сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Кроме того, появились данные о последствиях высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в Днепропетровске.