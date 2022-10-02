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7 минут назад

Минобороны РФ сообщило о попытках наступления Киева по нескольким направлениям

Майк Габриелян

Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило о попытках наступления Киева по нескольким направлениям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях», - сказано в сообщении.

В итоге за сутки российские войска уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

Наиболее активные наступательные действия велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Силы украинских войск насчитывали до шести батальонов, в том числе два танковых.

Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана

Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.

Наступление врага в данном районе также было сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Кроме того, появились данные о последствиях высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в Днепропетровске.

«Уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», - сообщили в Минобороны.

Армия,Минобороны России,СБУ,
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