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50 минут назад

В Минобороны рассказали о подготовке мобилизованных россиян

Майк Габриелян

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, начали боевую подготовку в учебных центрах и на тыловых полигонах. Об этом 2 октября рассказали в Минобороны, пишут «Известия».

В Минобороны рассказали о подготовке мобилизованных россиян
Фото: ТАССТАСС

В частности, занятия проходят на базе одного из учебных центров Южного военного округа. Мобилизованных обучают тактическим приемам боя, первой медицинской помощи, использованию средств связи.

Проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке, основам радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащих обучают вести стрельбу из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, гранатометов РПГ-7В, а также метать гранаты.

На полигонах мобилизованные граждане закрепляют практические навыки, ими руководят военные с богатым боевым опытом.

Накануне в Минобороны заявили, что войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи в связи с созданием угрозы окружения.

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